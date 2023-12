Industria Felix, il premio nazionale per 196 aziende alla Borsa di Milano: c’è anche l’Aktis di Marano

145 Visite

Sono 196 le imprese più competitive d’Italia, performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, sono state insignite del Premio “Industria Felix – L’Italia che compete”. Il riconoscimento sarà consegnato lunedì 11 dicembre a Milano, in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana, appuntamento finale del percorso che ha toccato tutt’Italia con le tappe regionali nell’ambito dell’iniziativa promossa da Industria Felix Magazine e ideata dal direttore Michele Montemurro, con partnership di rilievo.

Agroalimentare, partecipate a maggioranza pubblica, ambiente e comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento sono i settori più premiati per quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2021 (gli ultimi disponibili nel complesso per essere analizzati) rispettivamente con 17, 16 e 15 società sul podio. Così come pure quattro sono le regioni che vantano un numero di aziende premiate superiore rispetto alle altre, specie nella sfera delle piccole e medie imprese: Puglia (28), Campania (27), tra loro anche il Centro Aktis di Marano, Lazio (24) e Lombardia (23). Alla ribalta anche sei aziende con fatturati miliardari: quattro per Lombardia e Lazio e due per Campania e Sicilia.