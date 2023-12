Marano satira: nella città in cui manca l’asso, il due e il tre il sindaco vi regala Babbo Natale in piazza. Matteo, vogliamo anche una tua esibizione canora…

62 Visite

Babbo Natale in piazza, ricchi premi e cotillons. Il sindaco chitarrista cantante Matteo Morra, molto amante della causa palestinese e invece piuttosto silenzioso quando si fa riferimento a ciò che ha subito Israele, ha dato al popolo, per Natale, il Babbo Natale in piazza. Nella città in cui manca l’asso, il due e il tre, il primo cittadino comunista o post comunista, che ha paura di confrontarsi con la nostra testata e che un tempo era assessore nella giunta a trazione Perrotta-Iacolare, vi regala qualche spettacolino per distrarvi un po’. Almeno questo, dai! Osannatelo, adoratelo, recatevi in massa in piazza e ringraziatelo. E chiedetegli, come ultimo, gentile omaggio, di deliziarvi con una sua esibizione canora in piazza. E bravo, Matteo. Avanti tutta and Merry Christmas.













