Decreto Campi flegrei, arriva l’ok definitivo

73 Visite

Palazzo Madama ha dato il suo via libero definitivo al decreto di prevenzione del rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei. Compatta la maggioranza, sui 139 senatori presenti 79 hanno espresso voto favorevole, 61 gli astenuti delle opposizioni che hanno adottato la stessa posizione assunta la settimana scorsa a Montecitorio.

Il provvedimento, varato dal governo il 12 ottobre scorso, è dunque convertito in legge. Come era accaduto alla Camera dei deputati bocciati sotto la falce della maggioranza tutti gli emendamenti presentati dall’opposizione, in tutto 35.

A nulla sono valsi gli appelli di Anci e sindaci campani a introdurre il sisma bonus per permettere le ristrutturazioni di fabbricati che risulteranno danneggiati dagli sciami sismici.

Le opposizioni hanno votato compatte l’astensione, nelle dichiarazioni di voto unanime la valutazione di un testo che lascia criticità sospese

Nel servizio gli interventi Valeria Valente, senatrice del Pd e Luigi Nave, senatore del Movimento 5 Stelle.

Un successo aver affrontato per la prima volta il rischio sismico nei Campi Flegrei in chiave di prevenzione, sostiene invece la maggioranza come ha sottlineato Sergio Rastrelli che ha chiuso le dichiarazioni di voto

Via libera dunque definitivo del Senato al decreto in materia di prevenzione del rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, si avvia a essere convertito in legge.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews