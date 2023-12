Napoli su fondo classifica qualità vita, Nappi (Lega): nessun cambio di passo, ennesimo fallimento targato sinistra

26 Visite

“È ormai evidente che il tanto annunciato cambio di passo per Napoli, si è tramutato soltanto nell’ennesimo fallimento che porta in calce la firma della sinistra. La deriva continua, la città agonizza sul fondo della classifica per qualità della vita, terzultima in Italia, perdendo addirittura sette posizioni rispetto al 2022. Sempre più chiaro che il Patto per Napoli, come denunciamo da sempre, è soltanto il classico pacco rifilato ai napoletani, che devono subire oltre al danno dell’aumento delle tasse, la beffa dei servizi assolutamente insufficienti”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e coordinatore cittadino a Napoli.

—













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews