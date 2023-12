Incendio in casa abbandonata a Casoria, scoperto cadavere carbonizzato di un clochard

79 Visite

Tragedia nella notte a Casoria, comune dell’hinterland napoletano. Una casa abbandonata in via Monte Amiata è andata in fiamme durante la notte. Un incendio che secondo gli abitanti si è sviluppato molto in fretta. Sul posto sono accorse le squadre dei Vigili del Fuoco, allertate dai Carabinieri verso le ore 2.

I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme. Nei primi accertamenti è emersa la matrice accidentale dell’incendio ma quello che ha lasciato senza parole i vigili del fuoco è stato il rinvenimento di un cadavere carbonizzato in una delle stanze dello stabile. Il corpo carbonizzato si trovava al secondo piano della palazzina.













