Sanità: arrestati dalla Polizia due giovani che avevano truffato un’anziana 

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in via Sanità, hanno notato due soggetti che, con atteggiamento circospetto, confabulavano tra loro.

I poliziotti, insospettiti anche dal fatto che entrambi erano particolarmente agitati, hanno proceduto al controllo durante il quale ad uno dei soggetti è fuoriscita dalla tasca dei pantaloni un’ingente somma di denaro della quale il prevenuto non ha saputo dare giustificazione circa la provenienza.

L’intuito investigativo ha indotto i poliziotti a esperire gli opportuni accertamenti a seguito dei quali hanno appurato che entrambi gli indagati avevano poco prima truffato un’anziana donna della somma di 1500 euro.

Pertanto, un 24enne, con precedenti di polizia e un 19enne, entrambi napoletani, sono stati tratti in arresto per truffa aggravata mentre la refurtiva è stata restituita al legittima proprietaria.













