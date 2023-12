VIOLA SCOTTO DI CARLO E’ D’ARGENTO NEI 100 FARFALLA AGLI ASSOLUTI DI RICCIONE

103 Visite

E’ sfuggito di un soffio l’oro a Viola Scotto di Carlo quest’oggi nella finale dei 100 farfalla agli Assoluti di Riccione. La nuotatrice tesserata per la Napoli Nuoto ha chiuso con il tempo di 58”94 ed è stata preceduta da Sonia Laquintana di appena nove centesimi di secondo. “E’ un successo che consolida le ottime prestazioni di Viola che insieme all’oro di ieri entra a pieno titolo tra le nuotatrici più forti che ci sono oggi in Italia – ha affermato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. Un esempio per chi nei Campi Flegrei si avvicina al nuoto e decide di venire ad allenarsi alla piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Va dato merito prima di tutto a lei per la caparbietà, la determinazione e i sacrifici. Poi, sicuramente al tecnico Fabrizio Fusco e all’intero staff. Ora è venuto il momento di guardare lontano perché ci sono tutti i presupposti per puntare a qualcosa di ancora più prestigioso”. L’obiettivo sono ora i prossimi Europei dove la Scotto di Carlo può essere sicura protagonista. “E’ stata una gara tirata al fotofinish dove ho cercato di recuperare il ritardo che avevo accumulato – ha dichiarato Viola Scotto di Carlo -. Sono contenta e non ho nulla da recriminarmi. Ho dato il massimo, la vittoria mi è sfuggita solo per nove decimi di secondo”.













