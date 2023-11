Oroscopo 2024, ecco i segni più fortunati

125 Visite

L’anno è agli sgoccioli e inizia la grande giostra astrologica: cosa dicono le stelle e quali saranno il segna fortunati? L’Oroscopo 2024 di Paolo Fox è un punto di riferimento per gli amanti dell’astrologia, e il famoso astrologo autore delle seguitissime previsioni zodiacali del programma I fatti vostri su Rai 2 torna come di consueto con il suo libro. Fox ha dato qualche anticipazione in una intervista al Corriere della sera in cui spiega come sarà il 2024, un anno “con Giove in Toro e Saturno nei Pesci”. Cosa vuol dire? Si tratta di pianeti “che transitano in segni conservatori e consolidano la tendenza a rivalutare tradizioni e regole”. Senza sfociare in letture politiche, cosa si intende per tradizione? Dal punto di vista dell’amore, afferma Fox, “nella prima parte dell’anno Giove in Toro rappresenta la coppia più tradizionale, mentre da giugno, Giove in Gemelli favorisce una mentalità più aperta. In generale”, insomma in amore “è un anno dominato da un certo rigore”.

Sempre riguardo all’amore, l’astrologo prevede che i segni fortunati saranno i Pesci, nei primi sei mesi dell’anno, e il Toro, mentre l’Ariete “se non l’ha già fatto, potrebbe sposarsi”. Passando ad affari e denaro, strada spianata per il Capricorno “soprattutto a maggio”, mente il Cancro “va molto bene per tutto l’anno nel lavoro”. L’estate sarà il periodo d’oro del Leone. Secondo gli astri sarà un anno fortunato per l’Acquario soprattutto da fine maggio “sia nei sentimenti che nel lavoro”, e per lo Scorpione che prima se la dovrà vedere con l’opposizione di Giove ma dall’estate “vivrà una rimonta”. Seconda parte dell’anno fortunata anche per la Bilancia. Tra gli altri segni si distinguono Sagittario e Gemelli che sono “in cerca di un cambiamento in positivo” e “si liberanno da un peso” proprio in questo 2023.













