Gragnano. I Mercatini Solidali della Parrocchia San Leone, una favola di solidarietà

63 Visite

Una favola di solidarietà, famiglia, buon cibo e divertimento per vivere insieme l’atmosfera del Natale. Da giovedì 7 a sabato 9 dicembre in piazza Guglielmo Marconi si svolgeranno i Mercatini di Natale organizzati dalla Parrocchia San Leone II, in sinergia con il Comune di Gragnano e con tante associazioni del territorio che hanno aderito al progetto benefico dei Mercatini Solidali. Numerose le attrazioni che abbiamo organizzato per la gioia di grandi e piccini. Ci sarà un Villaggio di Natale interamente dedicato ai bambini. E tutti potranno godersi le casette di legno, piene di oggetti tradizionali e caratteristici del Natale, tra musica, spettacoli e animazione.

Sono sette le associazioni e le cooperative che parteciperanno attivamente al progetto dei Mercatini Solidali: la Cooperativa Sociale NewHope, una sartoria etnica in cui le donne migranti possono riappropriarsi della propria dignità attraverso il lavoro; la Nuova Cooperazione Organizzata (NCO), consorzio di cooperative sociali che attraverso un modello di welfare e di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata promuove una filiera produttiva che favorisce l’inclusione e genera opportunità di lavoro dignitoso; la cooperativa Nesis, che gestisce le attività del laboratorio di ceramica presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida e punta a migliorare le condizioni economiche, sociali e formative di tanti giovani che versano in condizioni di difficoltà; la Comunità Missionaria di Villaregia, Missione Bontà, composta da persone che condividono il desiderio di essere comunità per la missione ad gentes (ai popoli) con filiale fiducia nell’amore provvidente di Dio; la Caritas Cittadina, che si impegna ogni giorno per dare sostegno e supporto alle persone bisognose sul territorio; la Comunità Promozione e Sviluppo (CPS), la Ong che promuove attività di sensibilizzazione sulle tematiche del volontariato internazionale e dello sviluppo e attività di educazione alla pace e alla mondialità, soprattutto tra gli operatori scolastici e sociali; il Monastero del Buon Gesù, da sempre al fianco delle persone bisognose con attività all’insegna della carità e della solidarietà.

I Mercatini Solidali costituiranno uno straordinario evento di aggregazione, solidarietà, voglia di stare insieme, per diffondere la magia del Natale in tutte le famiglie. Insieme possiamo fare davvero la differenza per portare serenità e armonia tra la gente in questi giorni che ci accompagnano al Santo Natale. Sarà festa, sarà gioia, sarà amore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews