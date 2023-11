UNESCO: RASTRELLI (FDI), SALVAGUARDIA PATRIMONIO CULTURALE È NOSTRO VINCOLO MORALE

54 Visite

“Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, la preservazione della cultura in tutte le sue forme è fra le espressioni più alte di collaborazione fra gli Stati, oltre che fondamentale strumento di convivenza civile. Soprattutto qui in Italia abbiamo il vincolo morale di salvaguardare, in ogni modo, il nostro straordinario patrimonio, anche nella sua dimensione intangibile, intesa come fattore che determina l’identità culturale dei popoli”.

Lo scrive sui social il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli a margine dell’apertura dei lavori della Conferenza Italia – Unesco “Cultural Heritage in the 21st century”, in svolgimento a Napoli “su iniziativa del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del viceministro degli Esteri della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli.”

Per Rastrelli, dunque, si tratta di “una identità viva e dinamica, iscritta nelle tradizioni, nei linguaggi e nelle arti” e, pertanto, proprio in questo senso, “Napoli si conferma sempre più una capitale culturale globale”.













