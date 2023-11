Expo 2030, vince Riad: sauditi in festa. Roma solo terza

93 Visite

Ad ospitare Expo 2030 sarà Riad. Delegazione saudita in festa al termine del voto al Bie di Parigi. La capitale dell’Arabia Saudita si è aggiudicata l’Expo 2030 con 119 voti su 182 davanti alla sudcoreana Busan (29 voti). Solo terza Roma con 17 voti. Non ci sono stati astenuti e non ci sarà il ballottaggio. Gli stati membri del Bie, sottolinea le Bureau des Expositions, «hanno eletto al primo turno l’Arabia Saudita come paese che ospiterà l’Expo 2030. Congratulazioni a Riad».

Quella di Expo 2030 «è stata una brutta sconfitta, Riad ha dilagato oltre ogni previsione, ha vinto al primo turno e ha espresso una forza che avevamo visto in campagna elettorale, anche economica, e che ha reso evidentemente questa Expo del tutto particolare». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della 173ma Assemblea generale del Bureau international des expositions, a Parigi, dove Riad si è aggiudicata la competizione per Expo 2030

17.25 Riad, capitale dell’Arabia Saudita, si è aggiudicata l’Expo 2030 con 119 voti su 182. La sudcoreana Busan ha ottenuto 29 voti, mentre Roma si è classificata terza con 17. Non ci sono stati astenuti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews