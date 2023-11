Marano, Carlo levi: scoppiate le tubature dei bagni. Le lamentele di alcuni genitori

Gentile direttore. Sono un genitore di un alunno del liceo Carlo Levi di Marano. Volevo condividere un ennesimo disagio avvenuto oggi a scuola. Intorno alle 11.00 sono scoppiate delle tubature nei bagni dei sotterranei che accolgono 7 classi dell’istituto. Considerando che il problema non è sorto all’improvviso, poiché infatti ieri tutte le classi del piano sotterraneo hanno fatto un turno di rotazione straordinaria a causa di un guasto idraulico che si è presentato nella mattinata di sabato, e poiché tali aule del piano sotterraneo che non hanno vere e proprie finestre che consentano un riciclo di aria soddisfacente, penso che qualcuno non abbia agito nel modo più adeguato perché non ha contattato le famiglie per dare la possibilità di fare uscire i ragazzi anticipatamente e quindi ha arbitrariamente deciso di trattenere i ragazzi di 7 classi per circa tre ore in un ambiente insalubre a causa dell’aria irrespirabile.

D. P.