TREDICESIMA GIORNATA CAMPIONATO SERIE D GIRONE I: SANCATALDESE -REAL CASALNUOVO 0-0

Primo pareggio della stagione per il Real Casalnuovo che prosegue nella striscia positiva di risultati. Quarto risultato utile consecutivo per gli uomini di mister Esposito che conquistano un punto prezioso. Il match si conclude a reti inviolate ed è la prima volta che i granata non subiscono gol. Primo tempo ben gestito dai locali, mentre nel secondo tempo si rendono pericolosi gli ospiti. Al quarto d’ora la prima occasione con Durmush che crossa da sinistra per Varela che colpisce di testa sul primo palo ma è bravissimo Rossi e respingere. Al 26′ corner battuto da Correnti che trova Zerbo libero sul primo palo, l’attaccante incorna sopra la traversa. Sul finale di tempo ancora Zerbo pericoloso a cercare la testa di Varela che, però, viene anticipato in uscita da Rossi.

Nella ripresa invece si vede molto di più il Real Casalnuovo. Al 50′ Pinna ci prova con il sinistro a giro da fuori area. Al 58′ è Reginaldo ad andare vicino al gol con un bell’inserimento sul primo palo ma non trova la deviazione vincente. Si rivede la Sancataldese: punizione dalla trequarti destra, Rossi esce con i pugni la palla arriva a Varela per Brumat che non trova il tempo giusto per mettere la palla alle spalle dell’estremo difensore granata. Il match si conclude sullo 0-0. Real Casalnuovo al sesto posto in classifica. Prossima gara allo stadio Iorio domenica 19 novembre contro l’Igea Virtus.

Il commento di mister Raffaele Esposito: “Nel primo tempo ha fatto meglio la Sancataldese, nella ripresa siamo venuti fuori noi con i cambi siamo usciti più nella loro metà campo, abbiamo fatto maggiore possesso palla e abbiamo creato occasioni per andare in vantaggio. Tutto sommato sono soddisfatto perchè è la prima gara che non subiamo gol e in più ci prendiamo un punto su un campo difficile”.