4 E 5 NOVEMBRE 2023 AL TRIANON VIVIANI DI NAPOLI ARRIVA “TROISI POETA MASSIMO”

Sabato 4 novembre ore 21.00 e Domenica 5 Novembre ore 18.00 al Trianon Viviani di Napoli – Teatro della Canzone Napoletana in scena “Troisi Poeta Massimo” di e con il regista, nonché nipote di Massimo Troisi Stefano Veneruso, prodotto da Barbara Di Mattia e la 30 Miles Film.

Un omaggio a uno dei più grandi e talentuosi artisti italiani nel settantesimo anniversario della nascita: “Con Massimo avevamo quindici anni di differenza. Lui è nato il 19 febbraio 1953 ed io il 26 dicembre 1968. Siamo cresciuti in una famiglia sanissima. Mia madre Annamaria è la sorella maggiore e Massimo era il quinto di sei figli. Il loro è stato un rapporto fortissimo, molto tenero, di grande affetto. Anche se in famiglia nessuno era artista, allo stesso tempo artisti lo erano e lo sono un po’ tutti, artisti per come affrontavano e affrontano la vita.” le parole dell’autore dello spettacolo, Stefano Veneruso.

TROISI POETA MASSIMO è uno spettacolo teatrale sulla vita artistica e privata di Massimo Troisi scritto, int erpretato e diretto da Stefano Veneruso (regista, sceneggiat ore e produttore), suo nipote. Un omaggio per parole e immagini – molte delle quali inedite e provenienti dall’ archivio privato della famigli a – che celebra il grande Mass imo Troisi in occasione del settantesimo anniversario della nascita.

Sono poesie inedite, intervist e, canzoni e testi autobiograf ici a fare da trama narrativa. Si tratta di una ricostruzione della sua magnifica carriera, della sua straordinaria poetica applicata al suo cinema, ai suoi racconti, ai monologhi e allo storico gruppo La Smorfia.

Lo spettacolo debutta nel 2012 interpretato da Giancarlo Giannini nell’ambito del Giffoni Festival. Nel cors o degli anni ha avuto diversi interpreti, riscuotendo sempre un grandissimo successo di cr itica e di pubblico, replicand o per oltre due settimane al Teatro dei Dioscuri al Quirinale di Roma e nel cortile del Maschio Angioino nell’ambito della ras segna Estate a Napoli 2019. Du rante la pandemia lo spettacol o è stato trasmesso in diretta streaming dal Premio Troisi di San Giorgio a Cremano, riscuotendo un grandissimo successo con oltre trentamila spettatori collegati.

Successivamente replica a Fossacesia (CH) nella magnifica cornice dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, a Trani nell’ambito del Festival del Cinema e del Mare e a San Benedetto del Tronto nell’Auditorium Comunale per la 42esima edizione de I luoghi della scrittura”.

Stefano Veneruso (regista, sce neggiatore e produttore) esord isce giovanissimo come assiste nte alla regia del film Il Pos tino (1994), dirige il Backstage, che viene distribuito in tutto il mondo, vincendo diversi premi. Appena ventenne, si trasferisce a Los Angeles dove studia regia e cinematografia alla UCLA ed alla AFI e realizza il suo pri mo cortometraggio I’m Sophie a nd You?, vincitore di diversi premi. Nel 1997 torna in Italia per produrre il compact-disc Nei tuoi occhi, tributo allo zio Massimo Troisi, una raccolta di 16 poesie d’amore di Pablo Neruda, lette da illustri artisti italiani, tra cui Renzo Arbore, Ferruccio Amendola, Riccardo Cocciante, Raoul Bova, Arnoldo Foà, ed altri, distribuito con gran de successo, in oltre 250.000 copie dal quotidiano La Stampa di Torino.

Nel 2000 lavora come assistente alla regia per il film Gangs of New York, diretto da Martin Scorsese. Nel 2003 lavora come assistente alla regia per il film La Pas sione di Cristo, diretto da Me l Gibson. Nel 2004 è regista e produttore del film I Bambin i Invisibili (distribuito nei cinema di oltre 120 paesi) co- diretto fra gli altri da Ridle y Scott, Spike Lee, Emir Kustu rica e John Woo, vincitore del premio Grolla d’Oro come film italiano più venduto del 2006. Inoltre, Veneruso ha diretto video musicali per artisti quali Tina Turner ed Elisa per il brano Teach me again, con la fotografia di Vittorio Storaro.

Nel 2010 porta in scena lo spe ttacolo teatrale Caravaggio, l ’esilio di un uomo alla ricerc a di Dio, con Fabio Canino, is pirato alla vita di Caravaggio , debuttando nel cortile dei M usei Capitolini di Roma. Succe ssivamente dirige il docufilm Noi di Settembre con Franco Califano, selezionato alla Festa del Cinema di Roma 2011. Nel 2014 scrive e dirige lo spettacolo Cosa ne penso della Svizzera, interpretato da Giancarlo Gian nini.

Nel 2018 è autore con Lello Arena ed Enzo Decaro, e firma la regia dello spettacolo Annunciazione Annun ciazione!, in onore di Massimo Troisi e dei 40 anni de La Sm orfia, con Pippo Baudo, Renzo Arbore, Nino Frassica, Marisa Laurito, Massimo Lopez, ed alt ri.

Nel 2019 è regista e autore dello spettacolo teatrale Troisi Poeta Massimo e direttore artistico della omonima mostra multimediale;

nel 2022 è ideatore e direttore artistico della mostra collettiva di arte contemporanea I volti di Massimo Troisi in esposizione a Palazzo D’Avalos, nell’ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, e successivamente al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napo li) riscuotendo un grande succ esso.

Nel 2022 è regista, sceneggiatore e produttore del film Da domani mi alzo tardi, ispirato dalla vita di Massimo Troisi, con John Lynch e Gabriella Pession, nel film è presente un brano inedito dal titolo Sirenuse, cantato da Pino Daniele.

Il 13 febbraio 2023, il film è stato proiettato in anteprima mondiale presso l’auditorium del prestigioso MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), il 3 maggio alla Sala della Regina presso la Camera dei Deputati, e il 1 5 settembre alla Sala Zuccari presso il Senato della Repubbl ica, in presenza delle massime autorità istituzionali. Nel 2 023 il film viene selezionato al Giffoni Film Festival (Eventi Speciali), vince inoltre il Premio Charlot – Speciale Cinema 2023 e il Premio Trani Festival del Cinema e del Mare. Nello stesso anno dirige e produce il docufilm Speciale Il Postino – Uno sguardo dentro (1994-2024) .

Nel 2023 è autore del libro Massimo Troisi – Il mio verbo preferito è evitare, edito da Rizzoli, con il quale partecipa a numerose rassegne letterarie, vincendo il Premio Charlot 2023, come libro dell’anno.Nel 2023 è stato membro della giuria del Tehran International Film Festival. Nel biennio 2019-2020 è stato presidente della giuria del Premio Massimo Troisi.

Dal 2014 è presidente onorario del Festival del Cortometraggio… Corto ma non troppo!, concorso per cortometraggi interpretati e realizzati da persone con d isagio psichico. Dal 2009 è me mbro di ItalianAttori, la squa dra di calcio composta da atto ri e registi italiani che gioc ano per raccogliere fondi per varie iniziative benefiche.