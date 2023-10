L’ex deputato maranese Caso beccato da Striscia: “Usa il pass per parcheggiare scaduto”

1.001 Visite

A Roma c’è un ex parlamentare che sulla sua vettura, spesso parcheggiata per le strade della Capitale in sosta selvaggia, espone in bella vista due tagliandini scaduti: quello della Camera dei deputati e quello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di Andrea Caso, ex deputato del Movimento 5 Stelle (il suo mandato è scaduto il 12 ottobre 2022) che attualmente non ha nessun incarico politico. «Questo è un segno di riconoscimento. Mi occorre per parcheggiare nel parcheggio antistante alla Camera», ha dichiarato Caso a Jimmy Ghione. Peccato che il pass scaduto non permetta nemmeno l’accesso al parcheggio antistante alla Camera, come conferma all’inviato un addetto di quel posteggio. Poco dopo Ghione immortala lì dentro l’ex deputato che si dà alla fuga. E quando l’inviato torna dagli addetti del parcheggio per chiedere spiegazioni, tutti negano di aver visto l’auto di Andrea Caso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews