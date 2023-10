Marano, Morra interpellato per un’intervista a tutto campo ancora non risponde. Vuole confrontarsi sulle cose serie o teme il confronto?

115 Visite

Abbiamo scritto già da una settimana al sindaco Matteo Morra, attraverso la Pec istituzionale del Comune, ma la risposta non è ancora arrivata. Abbiamo chiesto al sindaco, ormai in carica da 4 mesi, di essere intervistato dalla nostra testata, l’unica che ha le opportune conoscenze delle dinamiche politiche, amministrative e territoriali. Il sindaco, recentemente, si è fatto intervistare da interlocutori tutt’altro che aggiornati su Marano. Vorremmo chiedere a Morra tante cose, vorremmo farlo nell’interesse della cittadinanza. Morra, per ora, non ha risposto. Lo farà? Ha paura del confronto? Noi attendiamo fiduciosi, consci che il primo cittadino è e deve essere il primo cittadino di tutti i maranesi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews