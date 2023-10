Marano, via Vallesana (ancora chiusa) è l’emblema di una città che non riesce a liberarsi dal fango

191 Visite

Ci risiamo. Come ad ogni scroscio d’acqua. Via Vallesana è ormai un incubo per i cittadini. Strada invasa dal fango (i lavori a monte non sono mai stati realizzati, si preferisce pulire fino alla successiva tempesta), strada chiusa da tempo immemore in un punto, vicoli trafficati, vicoli chiusi, vicoli riaperti. Un inferno che dura da oltre un anno e mezzo. I privati hanno fatto causa al Comune e il Comune non ha i soldi per pagare i suoi presunti errori. Le infiltrazioni idriche, uno dei tanti mali che affliggono la città e che costringono l’ente a dover sostenere costi abnormi per il risarcimento dei danni. Via Vallesana emblema di una città annientata da mille problemi: dalla differenziata flop all’abusivismo edilizio e commerciale; dalle buche ai problemi atavici come Pip, Galeota e vicende Sant’Agostino e San Tommaso. Con i commissari o con i sindaci, poco cambia perché i guai sono talmente tanti che nessuno riesce a trovare il bandolo della matassa. Faccenda intricata anche per Matteo Morra, sindaco forse più esperto dei precedenti ma soft, lento e mal sostenuto.













