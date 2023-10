Anziana aggredita da un pitbull muore in provincia di Pavia

109 Visite

Una pensionata di 86 anni, Enrica Bensi, è morta questa mattina in Oltrepò Pavese dopo essere stata aggredita da un pitbull di un vicino di casa.

E’ accaduto verso le 10.30 in località Ghiaie del comune di Corana (Pavia). L’anziana era a piedi per strada, nei pressi della sua abitazione.

Il padre del proprietario del cane ha aperto il cancello: stava entrando per andare a salutare il figlio e i nipoti. Il cane è uscito di corsa. Una volta trovatosi di fronte l’anziana, l’ha attaccata spingendola a terra. Poi l’ha morsicata con ferocia prima alla gamba e poi al collo. La donna ha perso molto sangue. Il padre del proprietario del pitbull ha cercato in ogni modo, a mani nude, di fermarlo, ma ormai era troppo tardi. Quando sono arrivati sul posto gli operatori del 118, l’86enne era morta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Voghera (Pavia). L’indagine della Procura di Pavia dovrà stabilire se possano ravvisarsi responsabilità da parte del proprietario dell’animale. Il cane si trova al momento rinchiuso in una stanza: spetterà ai tecnici di Ats Pavia decidere il suo destino. L’anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118, che però non sono riusciti a salvarla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia) e i tecnici di Ats Pavia che hanno avviato un’indagine. (ANSA)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews