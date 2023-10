Marano, Morra e il futuro della città. In un’intervista il primo cittadino ha parlato di almeno due anni per vedere i primi, veri risultati della sua amministrazione. Annamo bene….

89 Visite

In una recente intervista, rilasciata a una tv locale, il sindaco di Marano, Matteo Morra, ha dichiarato che occorreranno almeno due anni (annamo bene, annamo) per vedere i primi, veri risultati della sua amministrazione, aggiungendo che fino alla fine di quest’anno – a causa delle problematiche di carattere finanziario dell’ente e per la mancanza di personale – ben poco si potrà fare. Il primo cittadino, ad ogni modo, si è dichiarato fiducioso circa la possibilità di riuscire (in futuro) a portare la città fuori dalla palude in cui si trova da oltre 15 anni. Morra ha risposto alle domande tutt’altro che ficcanti del suo interlocutore, che aveva scarsa conoscenza della storia e dei fatti di Marano. Chissà se il primo cittadino – che esterna molto sul social Twitter, soprattutto in relazione alla politica estera (Morra va forte con i palestinesi) – accetterà di partecipare a un’intervista “vera” con la nostra testata, che da sempre ha sempre dato a tutti i sindaci la possibilità di dire la propria e di misurarsi su temi concreti e non su domande generiche che si prestano a risposte altrettanto generiche e per certi versi scontate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews