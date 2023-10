Voli su Napoli nord, c’è l’ennesima proroga fino al 2024. Sindaci in silenzio, l’ira dei comitati

329 Visite

Voli su Napoli nord e rotte modificate: c’è l’ennesima proroga fino all’aprile del 2024. Questa la decisione assunta da Enav su proposta di Gesac. Le amministrazioni locali, ancora una volta, restano al palo, mai coinvolte su una questione che ricade (per l’inquinamento acustico e ambientale) essenzialmente sui comuni di Mugnano, Marano, Calvizzano e su alcuni quartieri napoletani come Chiaiano, Piscinola, Miano e Secondigliano. I comitati No fly Zone e Cieli liberi dall’inquinamento Napoli nord sollecitano l’immediato intervento delle amministrazioni comunali, ma i sindaci del Pd di alcune zone del vasto territorio – dopo gli iniziali proclami – sembrano fare orecchie da mercante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews