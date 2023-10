Tonali e Zaniolo indagati sul caso scommesse: lasceranno il ritiro dell’Italia

201 Visite

Dopo l’inchiesta a carico di Nicolò Fagioli, forze dell’ordine nel ritiro della Nazionale a Coverciano per chiarimenti da parte di Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo sul caso scommesse. I nomi dei due azzurri erano stati fatti dall’agente fotografico Fabrizio Corona, a sua volta convocato dalla polizia come persona informata dei fatti. Comunicato Figc: “Notificati atti indagine da Procura di Torino. Lasciano il ritiro, anche a loro tutela. Non sono in condizione di affrontare i prossimi impegni”.













