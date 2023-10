Marano. Via Volturno: odore nauseabondo dall’abitazione, anziana trovata in pessime condizioni sul posto Polizia Municipale e Assistenti Sociali per liberare l’appartamento

848 Visite

La notizia è di qualche giorno fa ma solo ora veniamo a conoscenza di quanto accaduto.

In Via Volturno, a Marano, una donna anziana è stata trovata in uno stato di grave trascuratezza e abbandono. L’appartamento sporco all’interno e pieno zeppo di rifiuti ed escrementi è stato liberato solo qualche giorno fa quando gli assistenti sociali del Comune di Marano, la Polizia Municipale. I familiari non volevano in alcun modo che i vigili e gli assistenti sociali facessero irruzione. Da diverse settimane i residenti avvertivano odori nauseabondi provenire dalla casa dell’anziana. Qualcuno in un primo momento prospettava una perdita di gas, tant’è vero che furono persino allertati i vigili del fuoco.

Diverse settimane fa la Polizia Municipale dopo l’intervento del 115 provo a fare irruzione nell’appartamento insieme agli assistenti sociali ma il tentativo fu vano. Stavolta però la vecchietta è stata trasportata in ospedale dai medici del 118, per il ricovero urgente.

Adesso la casa sarà oggetto di un intervento di bonifica da parte dell’ASL Napoli 2 Nord che dovrà ripristinare i luoghi e ripulire gli spazi.

Le operazioni sono state condotte sotto l’attenta supervisione della Consigliera Comunale Teresa Aria in qualità di Presidente della commissione Servizi Socio – Assistenziali, che tra l’altro, fu una di quelli a lanciare l’allarme.













