Israele: “Hamas come l’Isis, va schiacciata”

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato nella conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken che “Hamas deve essere trattato esattamente come l’Isis e schiacciato”. Ha inoltre aggiunto che chi appoggia Hamas deve essere oggetto di “sanzioni”.

Hamas è l’Isis di Gaza, un’organizzazione selvaggia, finanziata e sostenuta dall’Iran.

Hamas è l’Isis”. Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant in una riunione a Bruxelles con i colleghi della Nato. “Siamo stati colpiti duramente. Ma non commetteremo errori: il 2023 non è il 1943. Siamo gli stessi ebrei, ma abbiamo capacità diverse”. Gallant ha anche mostrato un video non censurato di alcuni degli atti orribili commessi da Hamas contro civili e soldati israeliani, nonché cittadini stranieri che sono stati rapiti o uccisi.

Hamas ha portato bandiere dell’Isis nell’attacco ai kibbutz di sabato scorso. Lo ha fatto sapere il portavoce militare citando in particolare il kibbutz di Sufa.













