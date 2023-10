Campi flegrei, ecco cosa prevede il decreto sul tavolo dei ministri

Il decreto Campi Flegrei, le regole in discussione

Mentre continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei – oltre mille scosse nell’ultimo mese – è atteso per stasera il piano del governo per affrontare la nuova emergenza. Il testo del cosiddetto decreto Campi Flegrei, dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri alle 20.00, ma passerà se saranno trovate le dovute coperture finanziarie.

Le nuove regole prevedono un piano di esodo della popolazione in caso di grave bradisismo, di cui si occuperà la Protezione Civile, e un altro piano per valutare la vulnerabilità degli edifici. Nel decreto anche il potenziamento delle strutture della Protezione Civile e un piano per la comunicazione per le scuole.

Apertura del governatore De Luca: “Decreto serio”

Intanto si lavora ad una bozza d’intesa con le Regioni. Sembra soddisfatto il governatore campano De Luca che parla di un “decreto serio”. “C’è stato un confronto in queste ore con il ministro Musumeci che ci ha sottoposto una bozza di decreto, credo sia un decreto serio. Il ministro – ha proseguito – sta operando con serietà a livello di Protezione Civile, ovviamente si fa un lavoro di prevenzione, sperando di non aver bisogno di utilizzare queste misure”. Critiche invece al ministro per il Sud Raffaele Fitto, colpevole, di tenere bloccati i fondi di Sviluppo e Coesione che servirebbero “per la manutenzione dei ponti e per le frane. Da un anno – dice De Luca – sono bloccati 5 miliardi e 600 milioni destinati alla Campania”.

I sindaci chiedono fondi per le verifiche degli edifici

Servono fondi per le verifiche sugli edifici. E’ il tema ricorrente dei sindaci, da Napoli a tutti i comuni dell’area flegrea. Gaetano Manfredi, primo cittadino del capoluogo campano, chiede più personale e risorse economiche ma non solo. Vorrebbe poteri sostituitivi per intervenire con rapidità sugli edifici abbandonati o frazionati. Manfredi è fiducioso, il decreto Campi Flegrei “va nella giusta direzione”. “Adesso il tema è la gestione: dobbiamo gestire con responsabilità il momento senza allarmismo altrimenti i danni che possono arrivare possono essere anche più grandi rispetto al bradismismo”. “Quando le cose non si gestiscono con responsabilità, si hanno grandi danni”.

Anche i sindaci di Pozzuoli e Quarto insistono sull’importanza di fondi per il monitoraggio degli edifici.

La proposta di due studiosi

Due studiosi, il professore Antonio Coviello e il professore Giuseppe De Natale suggeriscono di diminuire significativamente la popolazione residente nella zona rossa (circa 600mila persone) attraverso uno schema di evacuazione progressiva.