Marano, traffico infernale al corso Europa. Il Comune è lento su ogni provvedimento

Traffico infernale, pazzesco, molto più intenso che in passato, stamani a Marano, lungo il principale corso. Gente inferocita, che ha impiegato anche un’ora e mezza per attraversare il corso Europa. Non vi è traccia di cantieri e nemmeno, purtroppo, di forze dell’ordine. Nulla di nulla. L’aiuola che delimita il confine con Mugnano è, forse, inutile e dannosa: restringe la strada, rallenta il transito dei veicoli. Ma non è tutto: si rivedono auto in doppia e tripla fila, si rivede l’occupazione di suolo pubblico. La municipale è a corto di personale, si sa, ma così non si può andare avanti. L’amministrazione Morra – che ad oggi non ha ancora affrontato i grandi temi (Giudice di pace, beni abusivi del Comune non sgomberati, Galeota, Pip e quant’altro), è in ritardo anche sull’ordinario. La squadra di governo è di basso livello, molti consiglieri sono inesperti e il primo cittadino è troppo pieno di sé e crede di sapere tutto.













