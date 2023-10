Marano, sicurezza stradale: i semaforo in disuso da anni generano disagi

126 Visite

Mi chiamo L.M. e vivo a Marano, in via Enrico De Nicola.

Le scrivo per portare alla sua attenzione una questione di estrema importanza per la sicurezza stradale nella zona di San Rocco (Marano di Napoli). Nello specifico, l’incrocio tra Via San Rocco, Via Padreterno, Via Enrico De Nicola e Via Corree di Sotto (di cui allego foto).

All’incrocio sono presenti dei semafori (o ciò che resta di essa) in disuso da molti anni. Questa situazione ha generato e sta generando non pochi disagi in chi ogni mattina è costretto a schivare auto provenienti da ogni senso in marcia, talvolta ad elevata velocità, specialmente nel caso degli abitanti di Via Enrico De Nicola, creando una serie di rischi per la circolazione stradale, con un potenziale pericolo per i pedoni e gli automobilisti.

La mancanza di semafori funzionanti in quest’area rende difficile la regolamentazione del traffico e aumenta il rischio di incidenti, che a mia conoscenza hanno provocato almeno un morto nel corso degli anni. La situazione è particolarmente critica durante le ore di punta, quando il flusso di veicoli è più intenso.

Spero che un interessamento da parte della testata che lei dirige possa spingere l’amministrazione del comune di Marano di Napoli a prendere in considerazione la questione, favorendo il ripristino dei semafori in modo tempestivo, al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che attraversano o utilizzano quell’incrocio.













