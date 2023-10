Caivano. Pioggia di fondi, Sangiuliano annuncia l’arrivo di altri 12 milioni di euro per la cultura

84 Visite

«Abbiamo stanziato 12 milioni di euro per Caivano perché sono convinto di questo: la cultura deve essere un qualcosa di diffuso su tutti i territori, cioè la cultura non va concentrata soltanto in alcuni luoghi iconici, Venezia, Firenze, Napoli oppure Milano, come è giusto fare e proseguiremo anche lì a lavorare tantissimo. La cultura deve essere un fatto diffuso in tutti i territori perché secondo me possiamo affermare l’esistenza di un diritto universale diffuso alla cultura».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews