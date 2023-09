VILLARICCA: spaccia davanti a un bar e 5 persone lo cacciano con le mazze da baseball. Chiede aiuto ai carabinieri che gli trovano addosso cocaina e se la cava con una denuncia

276 Visite

Chiede aiuto ai carabinieri, la sua voce al 112 è terrorizzata. Un gruppo di persone lo sta inseguendo, impugnando mazze da baseball.

Lo minacciano, perché l’hanno appena visto spacciare davanti a un bar in corso Europa.

Vogliono cacciarlo via e lui teme per la sua vita.

Affannato arriva a pochi passi dalla stazione carabinieri di Villaricca. E’ lì che i militari della sezione radiomobile lo individuano.

Chiedono spiegazioni e il “fuggitivo”, un 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine, racconta di essere scappato perché tallonato da 5 uomini arrabbiati e armati di mazza.

Stava spacciando davanti ad un locale di Villaricca e che la cosa non deve essere piaciuta.

I carabinieri si guardano stupiti e lo perquisiscono. Addosso gli trovano effettivamente due dosi di cocaina e 750 euro in contante.

Il 46enne è riuscito a sfuggire ai suoi inseguitori, non ai carabinieri. E’ stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews