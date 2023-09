L’angolo della cazzimma. Il sindaco di Marano Morra su twitter se la prende con Osimhen. “Ha rotto il ca…”

167 Visite

“Ha rotto il cazzo lui e il suo “entourage” – scrive stamani su twitter il sindaco di Marano Matteo Morra – Me lo sono sempre difeso dagli amici che gli imputavano scarsa tecnica (fa pere e pere), ora non vedo l’ora che se ne vada da Napoli. Di mocciosi senza cervello ne abbiamo in sovrabbondanza in città”. Il tweet è rivolto ad Osimhen ed è una risposta del primo cittadino a un altro post o tweet. La finezza di Morra – il democratico Morra – non ha limiti…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews