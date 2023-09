Marano, processo Bertini-Cesaro-Simeoli: rinvio per legittimo impedimento dei Cesaro

218 Visite

Processo politica-imprenditoria-camorra: tutto rinviato ad ottobre. Oggi erano in programma le arringhe difensive dei legali di Mauro Bertini e Angelo Simeoli, imputati nel processo iniziato due anni fa assieme ai fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, all’ex dirigente comunale Armando Santelia e all’ex consigliere Dino Pellecchia. Pellecchia risponde per falsa testimonianza; tutti gli altri, a vario titolo, per concorso esterno o corruzione. Il rinvio dettato dal legittimo impedimento dei Cesaro. I due sono attualmente in divieto di dimora in Campania e non hanno avuto possibilità, considerando che la comunicazione è arrivata venerdì sera, di produrre istanza al tribunale per presenziare in aula nella giornata odierna.













