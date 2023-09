Ercolano. Gli alunni della Iovino Scotellaro in campo per Puliamo il Mondo

43 Visite

Il sindaco Buonajuto e l’assessore Saulino: “Concorriamo ad accrescere la coscienza civica”

Non si sono persi d’animo e animati da entusiasmo e voglia di fare tanti alunni dell’Istituto Iovino Scotellaro, accompagnati dalle loro insegnanti, nella mattinata di venerdì hanno partecipato alla tappa ercolanese di “Puliamo il Mondo” l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale e volontariato organizzata da Legambiente in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e l’Anci.

Gli alunni hanno ripulito il tratto di strada di via Cuparella che conduce all’ingresso della scuola.

“Siamo davvero felici della risposta a questo evento, che punta ad accrescere la coscienza civica del nostro territorio. E’ stato bello vedere l’entusiasmo degli alunni impegnati per una mattina in un’azione di sensibilizzazione e difesa dell’ambiente. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per concorrere al benessere della nostra comunità” – dichiarano in una nota Ciro Buonajuto e Carmela Saulino rispettivamente sindaco e assessore all’istruzione del Comune di Ercolano.

Puliamo il Mondo è la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente. Dal 1993 ogni anno chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito nel tempo con grande impegno per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.













