Marano, cane sbranato dinanzi ai bambini. L’animale sarà monitorato dall’Asl, la proprietaria denunciata per omesso controllo e lesioni

Cane di piccola taglia sbranato da un cane di grossa taglia. In merito alla vicenda che ha tenuto banco nella giornata di ieri, le forze dell’ordine del territorio, vigili e carabinieri, comunicano che è stata attivata la competente Asl, che ha dato momentaneamente in custodia il cane aggressore alla proprietaria. Nel mentre si procederà con un periodo di osservazione dell’animale finalizzato al recupero o eventuale abbattimento. La proprietaria dell’animale, che non era presente all’atto dell’aggressione (il cane sarebbe scappato dalla sua abitazione di via Vallesana), è stata denunciata per omesso controllo e lesioni. La piccola proprietaria del cane ucciso ha sporto denuncia presentando un referto con prognosi di qualche giorno.













