L’Ucraina alza il tiro: missili sul comando della flotta russa nel Mar Nero

Esplosioni al quartiere quartier generale della flotta russa nel Mar Nero colpito da un attacco missilistico ucraino. Nuovo raid a Sebastopoli confermato dai video che rimbalzano sui social e dallo stesso governatore filorusso della regione Mikhail Razvozhaev in un messaggio via Telegram, come riporta Ria Novosti. “Sul quartier generale della flotta, i nemici hanno lanciato un attacco missilistico”, si legge nel messaggio, “tutti i servizi di emergenza sono arrivati sul posto. Si stanno chiarendo le informazioni su eventuali vittime”.

Un attacco che potrebbe essere seguito da altri. Sempre Razvozhayev ha avvertito che “un altro attacco è possibile. Per favore non andate nel centro della città. Non lasciate gli edifici. Chiunque si trovi vicino al quartier generale della flotta, al suono della sirena, dirigetevi verso i rifugi”, ha esortato Razvozhayev. Nella città si sono udite tre potenti deflagrazioni, che hanno fatto tremare i vetri delle finestre. “Si è sentito anche un razzo sorvolare la parte meridionale della città”, spiegano media locali. Un altro canale Telegram riferisce che le forze di difesa aerea si sono attivate nei distretti di Sak e Bakhchisarai.













