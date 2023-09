Apple, le novità: iPhone 15 e 15 plus

159 Visite

Ieri Apple ha annunciato iPhone 15 e iPhone 15 Plus, con il nuovissimo vetro posteriore a infusione di colore in una finitura opaca e un nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio. Lo comunica Apple in una nota, in cui specifica che entrambi i modelli presentano la Dynamic Island e un sistema di fotocamere avanzato, progettato per aiutare gli utenti a scattare foto fantastiche dei momenti quotidiani della loro vita. Una potente fotocamera principale da 48MP consente di scattare foto a risoluzione super alta e il nuovo teleobiettivo 2x per uno zoom ottico a tre livelli: sarà come avere una terza fotocamera. La famiglia iPhone 15 introduce anche i ritratti di nuova generazione, così sarà più facile scattare ritratti con un livello superiore di dettagli e prestazioni superiori anche con poca luce. Con il chip A16 Bionic per prestazioni potenti, connettore USB-C, Posizione precisa per Trova i miei amici e robustezza all’avanguardia nel settore, iPhone 15 e iPhone 15 Plus rappresentano un enorme passo avanti. iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in cinque nuovi colori: rosa, giallo, verde, blu e nero. Sarà possibile preordinarli da venerdì 15 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre.













