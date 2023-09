Amministrative Villaricca: Topo si “arrende” al diktat romano. Si all’accordo con 5Stelle, ma i dem dicono no a Campanile

452 Visite

Lello Topo si “arrende” e accetta il diktat romano: il Pd deve cercare l’accordo con il 5 Stelle a livello locale. I dem non hanno scelta, ma i “locali” rilanciano: ok al progetto del centrosinistra unitario e alleato al 5 Stelle, ma no a Nicola Campanile, già designato ufficialmente dai grillini. A venti giorni dalla presentazione delle liste è di nuovo tutto in alto mare. Sarà Campanile il candidato unitario del centrosinistra o ci saranno sorprese. E come si muoveranno gli altri potenziali competitor? Molino, in primis. E Gaudieri sarà ugualmente in campo e con chi?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews