Caro prezzi, il sindaco D’Auria invita tutti a Gragnano: “Venite alla Festa della Pasta e sarete felici, l’eccellenza alla portata di tutti”

“La stampa in questa settimana di Ferragosto ha dedicato ampio spazio al caro scontrini, ai folli rincari applicati in diverse località turistiche e alla scarsa accessibilità in alcuni luoghi da parte dei turisti. Gragnano risponde con lo slogan: “𝘃𝗲𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶”. L’eccellenza dell’enogastronomia, che fa gola al mondo intero, alla portata di tutti”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, nell’invitare tutti alla Festa della Pasta, il grande evento di settembre in Città.

“Venite a mangiare a Gragnano, Capitale della Pasta e dell’enogastronomia, e troverete ospitalità, accoglienza, qualità sublime delle materie prime, tradizione, esperienza, know-how e prezzi ampiamente alla portata di tutte le famiglie. – prosegue il sindaco D’Auria – La nostra rivoluzione culturale passa anche e soprattutto da qui: Gragnano è oggi una Città in grado di accogliere visitatori da ogni parte del mondo e di posizionarsi al centro dei circuiti turistici grazie alla sua straordinaria offerta enogastronomica con qualità eccelsa accessibile a tutti.

Venire a mangiare qui vuol dire godersi un Panuozzo, una Pizza, un succulento fior di latte o un meraviglioso piatto della nostra Pasta con un brioso bicchiere di vino per deliziare le papille gustative senza svenarsi. – spiega il primo cittadino – Da noi troverete l’arte della Panificazione ai massimi livelli, la tradizione storica della Pasta, esportata in tutto il mondo, una qualità straordinaria che, grazie all’impegno dei maestri Pizzaioli e Pastai e di tante realtà del territorio come l’Associazione Pizza & Panuozzo Gragnano, trova la sua meravigliosa espressione in eventi, fiere, iniziative ludiche e culturali all’insegna del food di qualità.

Stiamo organizzando una Festa della Pasta – conclude il sindaco D’Auria – che si preannuncia già un evento memorabile, uno spettacolo unico, magico, un’esperienza gustativa straordinaria coronata di chef dal know-how unico e di stelle della cucina. E con 10 euro (senza sorprese sugli scontrini) potrete gustarvi un piatto con la migliore Pasta del mondo, materie prime genuine e un pizzico di felicità. Alla portata di tutti”.

