M5S, Saiello: “De Luca ha fallito in tutti i settori”

Il Consigliere regionale: “Campania seconda regione più povera d’Italia, si approvi il Reddito di cittadinanza regionale”

“I numeri non mentono. La Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni e Province autonome approvata ieri dalla Corte dei Conti conferma il disastro amministrativo di De Luca. La nostra regione, che ha il più grande patrimonio culturale del Paese, spende meno di tutti per valorizzarlo. E’ la fotografia di un fallimento che dura ormai da otto anni, di una conclamata incapacità o di un totale disinteresse da parte del governatore. Ancora più grave è il dato che emerge sulla sanità. La spesa pro capite in Campania è tra le più basse d’Italia, inferiore alla media nazionale e anche a quella del Mezzogiorno. Mi domando come faccia De Luca a dormire sereno sapendo che i nostri concittadini hanno la più bassa speranza di vita in Italia e il più alto tasso di mortalità evitabile. Siamo inoltre, dopo la Sicilia, la regione con la quota di famiglie con un reddito così basso da rendere le loro condizioni di vita estremamente precarie. Suggeriamo a De Luca di ascoltarci e di intervenire subito approvando la nostra mozione che introduce un Reddito di cittadinanza regionale. Dobbiamo evitare una crisi sociale e salvare migliaia di famiglie che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Il governatore abbia un sussulto di buon senso e agisca”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.













