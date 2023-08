Osimhen, l’ultima idea di Adl: due clausole differenti

110 Visite

Victor Osimhen non parteciperà all’amichevole di oggi tra Napoli e Augsburg per un affaticamento muscolare. Intanto, per quanto riguarda il rinnovo del nigeriano, prende sempre più piede l’inserimento di due clausole rescissorie nel nuovo contratto. Due clausole a cifre diverse: una per l’Europa, e l’altra per l’Arabia Saudita, con un importo pari al doppio di quella del calcio europeo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis presta sempre grande attenzione al diversificazione delle clausole, l’ultimo esempio è quella di Kim valida solo per l’estero. A riferirlo è Sky Sport.













