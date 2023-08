Oshimen, stallo sul rinnovo. I sauditi rilanciano: 175milioni in 5 anni

138 Visite

Non sono bastati sei incontri da De Laurentiis e l’agente del nigeriano, che detta le condizioni: due richieste per restare in azzurro.

Uno stallo preoccupante. Non si sblocca la questione rinnovo tra il Napoli e Victor Osimhen. Non sono bastati ben sei incontri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente dell’attaccante nigeriano, Roberto Calenda, per trovare la quadra definitiva e chissà quanti altri ne serviranno. A due anni dalla scadenza del contratto attualmente in essere, la situazione non lascia tranquillo il numero uno del club partenopeo, che vorrebbe certezze dal punti di vista economico. I sauditi, intanto, hanno rilanciato con una nuova proposta per il nigeriano: 175milioni in cinque anni.













