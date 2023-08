Melito, furto in un negozio: banditi via con 4 mila euro

220 Visite

Colpo dei ladri in un negozio che si occupa di vendita di prodotti per ufficio. I malviventi, prima di agire, avrebbero danneggiato le telecamere installate all’esterno della struttura commerciale, ubicata nel centro di Melito. Chi ha agito è riuscito a portare via una cospicua somma: 4mila euro in contanti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione. Indagano i militari dell’Arma di Melito e di Marano.













