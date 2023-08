VIOLA SCOTTO DI CARLO D’ARGENTO ALLE UNIVERSIADI IN CINA NELLA STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO

84 Visite

E’ d’argento Viola Scotto di Carlo nella prima giornata delle Universiadi in programma in questi giorni in Cina. L’atleta originaria di Bacoli ha conquistato il secondo posto del podio nella staffetta 4×100 stile libero. “Sono orgogliosa ed emozionata perché questa è la mia prima medaglia conquistata con i colori della Nazionale italiana, è un traguardo che vorrei condividere con Bacoli e i Campi Flegrei”, ha dichiarato la nuotatrice. La Scotto di Carlo, inoltre, è arrivata anche in finale nei 50 farfalla dove ha ottenuto il suo primato personale con il tempo di 26”01. “Davanti a lei solo due atlete nella specialità delfino – ha affermato Ottorino Altieri, direttore nuoto della Napoli Nuoto -. Ottimo davvero questo traguardo che per lei come per noi rappresenta la base per il futuro. Siamo soddisfatti anche per il parziale che Viola ha avuto nella 4×100 stile libero con il tempo di 54”55, la sua prova ha consentito alla staffetta di poter raggiungere il secondo posto e la medaglia d’argento. Le Universiadi sono iniziate nel migliore dei modi, sono certo che Viola ci regalerà ancora tante emozioni in questi giorni in Cina”.

Ufficio Stampa Napoli Nuoto













