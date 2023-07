64 Visite

Fino alla revoca o la sospensione della patente per chi abbandona gli animali. E’ l’intento è del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che punta a inserire le modifiche ‘”nel ddl sulla sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento” contro un fenomeno che cresce sempre di più e che ha i suoi picchi durante l’estate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS