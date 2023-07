Tre anni di reclusione per 74enne vicino ai “Polverino”. Di Razza in carcere per la gambizzazione di un bosniaco

237 Visite

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato Gennaro Razza, 74enne del posto ritenuto vicino al clan “Polverino”, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli.

Razza dovrà scontare 3 anni, 9 mesi e 3 giorni di reclusione per concorso in lesioni personali gravissime, aggravate da metodo e finalità mafiose.

Reato commesso nel 2008, nel comune di Quarto. il 74enne è ora nel carcere di Secondigliano. Di Razza, secondo gli inquirenti, era il mandante della gambizzazione di un bosniaco che aveva una relazione con la nuora. L’imprenditore chiese al clan Polverino di intervenire.













