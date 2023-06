MARANO, LA NUOVA GIUNTA E IL SILENZIO (DI QUASI TUTTA) L’OPPOSIZIONE

109 Visite

La giunta rossonera (misto post comunisti e post fascisti) e i silenzi (a parte Izzo) delle opposizioni. I nomi della prima giunta Morra sono noti ormai da quattro giorni, eppure poco o nulla si è sentito da parte di coloro che, in teoria, dovrebbero dire qualcosa. Non si è ancora espressa ufficialmente Stefania Fanelli, neo consigliera, e non si sono ancora pronunciati tanti gruppi e movimenti rimasti ai margini del consiglio comunale: Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo, Per le persone e le comunità. Un comunicato, prima del varo della giunta, è stato diramato da Italia Viva, ma è una nota – ripetiamo – antecedente alla designazione degli assessori. Nulla di nulla anche da parte di Forza Italia e, al momento, da parte di Fdi che vive l’imbarazzo del caso Giaccio-Carandente. Nemmeno un commento, da nessuno, nemmeno per capire se la giunta è piaciuta o meno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS