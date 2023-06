L’angolo della satira. Marano, voti per Meloni e ti ritrovi Carandente assessore di un comunista

41 Visite

A Monteleone, ridente frazione di Marano, voti Fratelli d’Italia e i suoi referenti territoriali e alla fine ti ritrovi Carmine Carandente assessore di Matteo Morra, oggi sindaco e un tempo ex assessore di Perrotta, comunista mai pentito e componente del partito, il Pd, di cui Giaccio e Carandente hanno sempre detto peste e corna. La politica, nei paesi, è questa. Ora ci diranno e vi diranno che lo hanno fatto per il bene del paese. Le cose, però, si dicono prima e si dicono con chiarezza. Non è che un povero Cristo vota per Meloni per ritrovarsi poi la Schlein come alleata. Viva Marano, via Monteoleone…













