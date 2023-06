Alla Massimo D’Azeglio è cominciato un POR estivo, con tanto di tutor esterno, mister Alessandro Perfetto, che consente a 24 ragazzi di giocare a calcio. Purtroppo il campo esterno che utilizzano, a causa dell’incuria e dell’inciviltà, versa in condizioni pessime e per permettere ai ragazzi di giocare – anche in sicurezza – il docente Ivan e alcuni collaboratori hanno incominciato non solo a pulire l’area ma anche a recintare per segnalare eventuali pericoli.