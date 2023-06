Osimhen, le big d’Europa su di lui. Il Psg in pole

106 Visite

Victor Osimhen, tutti su di lui. Piace al Psg, che ha bisogno di un rinforzo in attacco dopo la partenza di Messi. Secondo Le Parisien, il club azzurro avrebbe chiesto 180 milioni di euro per la cessione e sempre secondo il quotidiano francese è difficile immaginare che il Psg a queste condizioni aderisca a questa richiesta e che quindi i vertici parigini non si muoveranno su questa cifra. Il centravanti nigeriano, capocannoniere dell’ultimo campionato di serie A, è seguito anche dal Bayern Monaco e dai club inglesi, Manchester United e Chelsea ma bisognerà vedere chi deciderà poi materialmente di scendere in campo. («Ho detto da tempo che Osimhen deve rimanere: se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per la salute del Napoli, che è cara a tutti quanti, vedremo e valuteremo», disse De Laurentiis il giorno della presentazione di Garcia).













