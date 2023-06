MARANO, GIUNTA MORRA: COME SI DICHIARERANNO GIACCIO E CARANDENTE? SOLO LA NOMINA DI DUE ASSESSORI TECNICI DI LIVELLO POTRA’ ALZARE IL LIVELLO DELLA FUTURA SQUADRA, PER ORA SIAMO AGLI SCHEMI DA PRIMA REPUBBLICA

68 Visite

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Cosa farà e come si dichiarerà Teresa Giaccio, un tempo bandiera di Fratelli d’Italia che ha però deciso di sposare il progetto del vetero-comunista Morra? E cosa farà Carmine Carandente, suo fedele alleato, anch’egli di Fdi? La Giaccio si dichiarerà indipendente e sosterrà organicamente Morra o tenterà qualche altro colpo a sorpresa? E Carandente sarà nominato assessore da Morra o i due, Giaccio e Carandente, ricorreranno a una terza persona per essere rappresentati nell’esecutivo? Probabile che i due ricorerranno alla arcinota storiella: lo abbiamo fatto per il bene della città….

Intanto Fratelli d’Italia non ha ancora deciso (e nulla deciderà) sul destino dei due meloniani invaghitisi dell’ex assessore di Perrotta. Si va, dunque, verso un divorzio consensuale.

Sul fronte giunta, nel frattempo, nella serata di ieri sono circolati altri rumors: uno di questi riguarda la lista Demos che, contrariamente alle precedenti indicazioni, dovrebbe portare a casa la casella di vicesindaco e non la agognata presidenza del consiglio comunale. Sono voci e, pertanto, bisogna ancora attendere. Solo Morra ha le idee chiare, ma non le rende ancora note per non turbare parte della truppa alleata. La giunta che verrà, ad ogni modo, non dovrebbe brillare per nomi altisonanti. Ma attendiamo ancora qualche ora per giudicare, meglio prima conoscere i nominativi degli assessori al bilancio e all’urbanistica, che potrebbero alzare un po’ il livello della compagine amministrativa.

Il sindaco – che in molti ritenevano essere di vedute ampie e amante della precisione e della professionalità – per il momento è già circondato dai soliti adulatori e mezze pippe del territorio: i soliti due menestrelli, uno dei quali da anni nel suo cerchio magico, che già “allisciavano” Visconti e prima ancora Bertini e prima ancora Liccardo. Personaggi di scarso spessore professionale, che Morra sembra gradire per fare un torto a qualcuno. Contento lui, contenti tutti.













