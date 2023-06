MARANO, IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA CHE VERRANNO: MORRA RECUPERERA’ DUE FEDELISSIMI?

260 Visite

I rumors sono sempre più incalzanti e, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte del sindaco, che non ha voluto rispondere alle nostre domande, non resta che affidarci ad essi.

In casa Pd (e non solo) si lavora, almeno queste sono le indiscrezioni, per recuperare due fedelissimi di Matteo Morra, che in prima battuta non sono riusciti a conquistare un seggio nel civico consesso: si tratta di Roberto Sorrentino, primo dei non eletti dei democratici, e Francesco Vallefuoco, che non ce l’ha fatta invece in Marano Rinasce. Per recuperare almeno il primo, è probabile che Davide di Luccio, l’ex assessore di Visconti, possa occupare subito la casella da assessore in modo da liberare quella per il suo amico di cordata Sorrentino. Per fare spazio invece a Vallefuoco, l’ex assessore al Bilancio di Perrotta, si dovrà lavorare più di “fino” e inserirlo, eventualmente, direttamente in giunta o fare qualche manovra per portarlo (magari non subito) in Consiglio comunale.

Morra, con Sorrentino e Vallefuoco, si circonderebbe in Consiglio di altri due fedelissimi. Per il resto, il primo cittadino assegnerà una casella assessorile a Carmen Bocchetti, in quota Pasquale Di Fenza, una al duo Di Marino-Coppola (il nome dell’assessore non è ancora noto), una a Demos (se non dovesse ottenere la presidenza del Consiglio con la De Biase). Due nomi saranno di stretta nomina sindacale: bilancio e urbanistica, come ribadito dallo stesso sindaco in qualche vecchia intervista.

Un’altra richiesta per un assessorato è arrivata da Marano in Europa, ma difficilmente sarà accontentata avendo la lista un solo consigliere tra i banchi dell’assemblea cittadina. E’ possibile che Morra voglia accanto a sé, in giunta, anche un altro ex perrottiano-bertiniano, ovvero Antonio Menna, ex assessore alla cultura, nonché ex segretario cittadino dei democratici. Sono rumors, per ora, e staremo dunque a vedere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS