Giochi, una ottantasettenne in provincia di Napoli vince jackpot di quasi 6 mila euro

Giornata fortunata in Campania. Questa volta si fa festa a Barra, in provincia di Napoli, dove una 87enne si è aggiudicata un jackpot di 5.978,52 euro con l’acquisto di sole 6 cartelle del valore di 20 centesimi l’una su Bingo75, il gioco di tombola.it Un inizio davvero fortunato per il mese di giugno, durante il quale sarà messo in palio un montepremi totale di 200mila euro, tra premi garantiti e bonus.













